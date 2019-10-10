الاكثر مشاهدة - إعلامي إماراتي يقبل حذاء ولي العهد ويصف السعوديين بـ‘‘الحمير’’ (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي يقبل حذاء ولي العهد ويصف السعوديين بـ‘‘الحمير’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف طارق المحياس، الإماراتي الذي يملك قناة على يوتيوب يقدم فيها برنامجه الخاص، السعوديين بـ"الحمير"، وذلك بعد الانتقادات التي طالت رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بسبب موسم الرياض الترفيهي.



وقال المحياس، المثير للجدل، إن السعوديين كانوا يسافرون لأوروبا للاستمتاع بالأمور التي كانت ممنوعة في المملكة، وأصبحت الآن متوفرة بفضل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

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وأشار المحياس إلى بعض المنتقدين بـ"الحمير" قائلا إن آل الشيخ لا ينتظر من أحد أن يشيد به وبإنجازاته، وتابع لمن ينتقده: "من أنت؟.. أنت لا شيء يذكر".