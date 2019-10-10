الاكثر مشاهدة - فيصل القاسم يهدد مسؤول ودبلوماسي بارز وينشر تسريبات حساسة: فضائحك الأخلاقية أزكمت الأنوف

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يهدد مسؤول ودبلوماسي بارز وينشر تسريبات حساسة: فضائحك الأخلاقية أزكمت الأنوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على مسؤول عربي شهير .

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "بهجت سليمان طار صوابه بعدما نشر ابن دريد الأسد فيديو لابن بهجت حيدرة وهو يتعاطى المخدرات".

وأضاف: "القومجي لم يترك سورياً إلا واتهمه بأنه صهيوني وعميل للموساد. سؤال:كم مرة التقيت يا بهجت بالموساد أثناء عملك كسفير بالاردن وضابط ارتباط". Advertisements ​ ​ وتابع: "اخرس لأن فضائحك الامنية والمالية_والجنسية_ازكمت الأنوف". وفي سياق آخر ، سخر "القاسم" من الموقف السعودي والإماراتي ضد العملية التركية في سوريا قائلا: "غريب جداً...هل سمعتم يوماً العربان يدينون الغزو الايراني لسوريا؟ لا أبداً...أما اليوم فالسعودية والإمارات تشنان هجوماً كاسحاً على ما تسميانه العدوان التركي على سوريا....هل تحتاج إيران إلى أصدقاء بوجود هيك أعداء؟".

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