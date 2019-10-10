شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الاعلان قبل قليل عن إغتيال الملك ....وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل ...والديوان الملكي يصدر بيان "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل ...الاعلان قبل قليل عن إغتيال الملك ....وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل ...والديوان الملكي يصدر بيان "تفاصيل " 2019/10/10 الساعة 07:57 صباحاً

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ...الاعلان قبل قليل عن إغتيال الملك ....وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل ...والديوان الملكي يصدر بيان "تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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