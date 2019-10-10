شكرا لبحثكم عن خبر ازدهار زراعة الحشيش في صعدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية مطلعة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي، بازدهار زراعة الحشيش في عدة أماكن بالمحافظة.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أنه يتم زراعة الحشيش في محميات زراعية مغلقة بجانب عدد من الخضروات التي يتم استخدامها للتمويه.
واشارت المصادر الى أنه يتم كذلك زراعة الحشيش في أسطح وأحواش المنازل.
وازدهرت تجارة الحشيش في اليمن منذ انقلاب المليشيا، وكثف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق في الأعوام الماضية، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.
وتمثل تجارة المخدرات و"الحشيش" مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيا في تمويل حربها.
وضبطت الجهات الأمنية بعدة محافظات بينها الجوف ومأرب، كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات، التي غالبا ما تكون في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء ومعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة.
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