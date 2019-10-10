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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت سلطات مليشيا الحوثي، بصنعاء، على سجن مهندس يمني عجز عن دفع ايجار منزله، متسببة في انهمار دموعه بحرقة.
وقالت مصدر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا قامت بسجن المهندس، وهو مصاب بجلطة بعد فقدانه لعمله بإحدى الشركات النفطية بمحافظة شبوة، وعجزه عن دفع ايجار منزله.
وأشار المصدر الى ان أحد المحاكم الحوثية بصنعاء، أمرت بسجن المهندس، رغم قيامه بعمل تعهد بدفع الايجارات التي عليه، والتي تقدر بحوالي مليون ريال.
وتسببت المليشيا بأسوأ أزمة انسانية في العالم؛ إذ أحرمت حوالي مليون ومائتي موظف حكومي من مرتباتهم منذ ثلاث سنوات بعد نهبها للبنك المركزي اليمني، وسيطرتها على إيرادات وموارد الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
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شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni)
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2019
?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2019
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni)
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2019
?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2019
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni)
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2019
?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2019
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni)
شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2019
2019-10-09 22:49:58
أقدمت سلطات مليشيا الحوثي، بالعاصمة صنعاء، على سجن مهندس يمني عجز عن دفع ايجار منزله، متسببة في انهمار دموعه بحرقة.
وقالت مصدر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا قامت بسجن المهندس، وهو مصاب بجلطة بعد فقدانه لعمله بإحدى الشركات النفطية بمحافظة شبوة، وعجزه عن دفع ايجار منزله.
وأشار المصدر الى ان أحد المحاكم الحوثية بصنعاء، أمرت بسجن المهندس، رغم قيامه بعمل تعهد بدفع الايجارات التي عليه، والتي تقدر بحوالي مليون ريال.
وتسببت المليشيا بأسوأ أزمة انسانية في العالم؛ إذ أحرمت حوالي مليون ومائتي موظف حكومي من مرتباتهم منذ ثلاث سنوات بعد نهبها للبنك المركزي اليمني، وسيطرتها على إيرادات وموارد الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
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شاهد.. مهندس يمني يبكي بحرقه من سجنه بعد فقدانه لعمله وعجزه عن دفع ايجار منزله #اليمن #صنعاءhttps://t.co/YIP7UrzH15 pic.twitter.com/wsQD3R2xYB— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2019
المشهد اليمني@mashhadyemeni
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.