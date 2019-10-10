شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يوجه باعتماد درجات وظيفية بلا مرتبات لناشئي اليمن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى"، اليوم الاربعاء، وزارة الشباب والرياضة الواقعة تحت سيطرة المليشيا باعتماد درجات وظيفية لناشئي اليمن، في ظل تنكر جماعته لموظفي الدولة، وقيامها بالتسبب في قطع مرتباتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الحوثي في حفل التكريم الذي نظمته وزارة الشباب، ان المنتخب أثبت حضوره بقوة في التصفيات التمهيدية لينال بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية عن جدارة واستحقاق.

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وحظي المنتخب بسلسلة من حفلات الاستقبال والتكريم بدء من الرياض و وصولا الى مأرب وانتهاء بالعاصمة صنعاء.

جدير بالذكر أن المنتخب اليمني للناشئين وحد مشاعر اليمنيين على اختلافاتهم السياسية من المهرة إلى صعدة ومن الساحل التهامي إلى ساحل أبين، لكونهم يحملون علم الجمهورية اليمنية.