قبائل المهرة تتصدى لتعزيزات عسكرية تابعة للسعودية وتغلق منفذ “صرفيت”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

أوقفت قبائل في محافظة المهرة، شرقي اليمن، تعزيزات عسكرية تابعة للسعودية، ومنعت مرورها باتجاه منفذ صرفيت كما اغلقت المنفذ.

واعلنت الهبة الشعبية مشاركتها مع أبناء القبائل في حوف بمنع التعزيزات السعودية من دخول المدينة، في إطار الرفض الشعبي الواسع للتواجد السعودي في المحافظة.

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كما أشارت إلى أن القبائل ذاتها منعت وصول التعريزات الى منفذ صرفيت.

وتواصل القوات السعودية استقدام تعزيزات عسكرية إلى محافظة المهرة التي تشهد منذ عامين توتراً غير مسبوقاً، في احتجاجات متصاعدة رفضا لتواجد القوات السعودية، وسيطرتها على المطارات والمنافذ في محافظة المهرة الإستراتيجة.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من اعتداء جنود سعوديين على موظفي الجمارك في صرفيت.

وحاول مشائخ وعقلاء في حوف تهدئة الأوضاع وتنفيذ مطالب أبناء المديرية التي تمثلت في إخراج القوات السعودية، لكنها باءت بالفشل بسبب “حالة الصلف السعودي” وتهديد القائد السعودي في المنفذ للمشائخ وأبناء الحوف بطردهم من المنطقة.