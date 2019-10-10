شكرا لبحثكم عن خبر ظهور قوس قزح في صنعاء.. ومواطنون يربطون ظهوره بأزمة النفط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء، صورة لقوس قزح شاهدها سكان صنعاء، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر.

واشار النشطاء الى أن قوس قزح في صنعاء عجز عن إكمال مشواره من شدة أزمة البترول التي تشهدها العاصمة.

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وتشهد صنعاء للأسبوع الثالث على التوالي أزمة مشتقات نفطية خانقة، نتج عنها ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والتموينية، و انعدام لوسائل المواصلات.

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بشكل جنوني، في صنعاء؛ إذ وصل سعر الدبة البنزين عبوة عشرين لتر أمس الثلاثاء في السوق السوداء بصنعاء بـ24000 ريال، مقابل انعدام مادة الديزل، والتي أصبحت تباع في مكان وحيد سرا، بشارع خولان، فيما وصل سعر اسطوانة الغاز في محطات ودكاكين السوق السوداء الى 12000 ريال.