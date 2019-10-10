شكرا لبحثكم عن خبر أزمة مالية تعصف بالمليشيا الحوثية وتدفعها لإستهداف أموال قيادات كبيرة في النظام السابق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي مقرب من المليشيا الحوثية عن أزمة مالية كبيرة تعصف بالمليشيا وهو مادفعها لتشخيص انظارها إلى أموال تابعة لقيادات كبيرة محسوبة على النظام السابق.



وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - قيام المليشيا بحصر عقارات وارصدة مجمدة وصولا إلى السيارات تمهيدا لمصادرتها.

وأكد المصدر أن الحوثيين تعرضوا للأزمة المالية جراء حصار إيران بالإضافة إلى الفساد المستشري داخل أروقة المليشيا والتي عجزت عن الحد منه.

ووضح المصدر أن صراع حاد بين القيادات الكبيرة وخاصة بعد فشلهم في دفع نصف راتب لأسر قتلاهم وجرحاهم في ذكرى مايسموها بثورة 21 سبتمبر وهو مانعكس سلبا على عملية التجنيد بعد فقدان ثقة المقاتلين في قيام المليشيا بواجباتها تجاه عناصرها وخاصة في حالة وفاتهم او إصابتهم.

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وكشف المصدر عن مكاشفة مشرفين لبعض القيادات الحوثية بالقول " اي ثورة تتكلمون عنها تعجز عن دفع مستحقات من قتلوا وجرحوا من أجلها " وهو ما دفع القادة بالتبرير بالعجز المالي الذي تمر به الجماعة.

وقدمت قيادات في المليشيا خيار نهب اموال قادة كبار وهو ماجعلها تقوم بعملية حصر عقارات وغيرها من الأموال مبررة مصادرتها بإسم أنها أموال منهوبة تم الحصول عليها بسبب الفساد دون الحاجة إلى نص قانوني للتشريع لذلك.

الجدير ذكره أن قيادات حوثية قللت من أهمية ذلك وخاصة في قطاع العقارات والتي من المستحيل الحصول على شرائها من قبل اي شخص باعتبارها اموال منهوبه وسوف تعاد لأصحابها وأن طال الزمان .