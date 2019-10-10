شكرا لبحثكم عن خبر العثور علن عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دوفس بأبيـن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت قوة من اللواء الثامن صاعقة انها عثرت على عبوة ناسفة تحتوي مواد شديدة الانفجار في وادي دوفس بمحافظة أبين.

وتم التحفظ على العبوة حتى يصل فريق هندسي من خبراء المتفجرات لتفكيكها.

وتقوم دوريات من اللواء الثامن صاعقة بحراسة الشريط الساحلي لمحافظة أبين لتأمينه