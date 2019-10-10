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العثور علن عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دوفس بأبيـن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت قوة من اللواء الثامن صاعقة انها عثرت على عبوة ناسفة تحتوي مواد شديدة الانفجار في وادي دوفس بمحافظة أبين.

وتم التحفظ على العبوة حتى يصل فريق هندسي من خبراء المتفجرات لتفكيكها.

وتقوم دوريات من اللواء الثامن صاعقة بحراسة الشريط الساحلي لمحافظة أبين لتأمينه

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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