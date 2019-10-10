شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط بصنعاء تُدلي بتصريح جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت شركة النفط اليمنية بصنعاء، الأربعاء، انها مستمرة في العمل ببرنامج الطوارئ الخاص بتوزيع المشتقات النفطية.

و قالت الشركة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في بيان، أطلع عليه "المشهد اليمني" أن شحنتي البنزين و الديزل التي وصلت اليوم، على متن السفينة “ديستيا بوشتي” مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى شركة النفط اليمنية.

و أشارت الى أن التوجيهات صدرت ببدء عملية التفريغ من السفينة الى منشآت الشركة في ميناء الحديدة.

و لفتت الشركة الى أنه و نظرا لكون الكميات التي وصلت على متن السفينة قليلة جدا و لا تكفي لتغطية كافة احتياجات السوق المحلية سوى ليومين فقط في الوضع الطبيعي، فضلا عن الوضع الراهن، فإن الشركة تعلن استمرار العمل ببرنامج الطوارئ وفقا للمرحلة الأولى المحددة؛ إذ سيتم التموين للمركبات عبر أرقام القعادات بالنظام الآلي، واعادة التموين في اليوم الرابع، كما أن الكمية المتاحة للتموين 40 لترا لكل مركبة، ابتداء من يوم الخميس، وساعات العمل في المحطات من الساعة الثامنة صباحا و حتى الواحدة ظهرا، و تستأنف من الساعة الثالثة عصرا و حتى الثامنة مساء.

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وكانت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي ارتفعت بشكل جنوني، في العاصمة صنعاء؛ إذ وصل سعر الدبة البنزين عبوة عشرين لتر أمس الثلاثاء في السوق السوداء بصنعاء بـ24000 ريال، مقابل انعدام مادة الديزل، والتي أصبحت تباع في مكان وحيد سرا، بشارع خولان، فيما وصل سعر اسطوانة الغاز في محطات ودكاكين السوق السوداء الى 12000 ريال.

وتشهد العاصمة صنعاء للأسبوع الثالث على التوالي أزمة مشتقات نفطية خانقة، نتج عنها ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والتموينية، و انعدام لوسائل المواصلات.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، احتلت صنعاء، وانقلبت على الحكومة اليمنية، بسب اعلان الحكومة إجراء اصلاحات تضمنت إضافة 1000 ريال، على سعر الدبة البترول أو الديزل، بعد أن كانت بـ3000 ريال يمني في 2014.