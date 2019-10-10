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مصدر طبي يوضح حقيقة انتحار أحد جرحى تعز بالقاهرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر طبي حقيقة ما يشاع عن إنتحار أحد جرحى تعز في العاصمة المصرية القاهرة.

 

وبحسب تصريح رئيس اللجنة الطبية في تعز الدكتور محمد الثوابي، فإن الجريح لا يزال حيا ولم يُقدم على أي عملية انتحار.

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كما أكد الثوابي على أن الأخبار التي تم تداولها في ذلك كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.


وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا للجريح (مهدي) ومعلومات تتحدث عن انتحاره شنقاً في إحدى مشافي مدينة القاهرة بسبب ما أسموه الإهمال الطبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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