شكرا لبحثكم عن خبر مصدر طبي يوضح حقيقة انتحار أحد جرحى تعز بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر طبي حقيقة ما يشاع عن إنتحار أحد جرحى تعز في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب تصريح رئيس اللجنة الطبية في تعز الدكتور محمد الثوابي، فإن الجريح لا يزال حيا ولم يُقدم على أي عملية انتحار.

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كما أكد الثوابي على أن الأخبار التي تم تداولها في ذلك كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.



وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا للجريح (مهدي) ومعلومات تتحدث عن انتحاره شنقاً في إحدى مشافي مدينة القاهرة بسبب ما أسموه الإهمال الطبي.