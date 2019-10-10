شكرا لبحثكم عن خبر طلبت منه يعالجها فأرداها قتيلة..زوج يقتل زوجته ويصيب ثلاثة آخرين من أفراد الأسرة بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن على قتل زوجته وإصابة ابنه وصهره وابنته في حادثة ذات طابع الخلاف الأسري بصنعاء.
وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن المدعو "عبده يوسف يحيى الجبل" من ابناء محافظة ريمة، ويسكن صنعاء، أقدم الثلاثاء، على قتل زوجته وهي حامل في الشهر السادس وابنها 9 سنوات، وإصابة اخوها وابنته .
وأكدت المصادر أن خلافاً نشب بين الزوج وزوجته بعد رفضه اسعافها للعلاج فاضطرت لمغادرة المنزل إلى منزل شقيقها مع ابنه، وأثناء عودة الزوج للمراجعة عن زوجته رفضت الزوجة العودة معه حتى يتم علاجها، وتطور الخلاف إلى قيام الزوج بإطلاق النار عليها وعلى من كان في المنزل .
وأدت الحادثة بحسب المصادر إلى مقتل الزوجة وإصابة ابنها وشقيقها وابنته بإصابات متفاوتة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع معدلات الجرائم الأسرية التي تصاعدات وتيرتها خلال سنوات الحرب التي تشهدها البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبت منه يعالجها فأرداها قتيلة..زوج يقتل زوجته ويصيب ثلاثة آخرين من أفراد الأسرة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.