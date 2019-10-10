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مصرع وإصابة 10 أفراد من ميليشيا الحوثي في انفجار مخزن للأسلحة بالحديدة

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مصرع وإصابة 10 أفراد من ميليشيا الحوثي في انفجار مخزن للأسلحة بالحديدة

الخميس 10 أكتوبر 2019

مصرع وإصابة 10 أفراد من ميليشيا الحوثي في انفجار مخزن للأسلحة بالحديدة

الخليج 365

قتل وأصيب 10 حوثيين مساء أمس الأربعاء، بانفجار مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

 

وقالت مصادر محلية أن ثلاثة مسلحين حوثيين قتلوا، وأصيب سبعة آخرون، جراء انفجار مخزن للسلاح والذخائر يتبع مليشيا الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.

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وأضافت المصادر إن انفجاراً تلته انفجارات لمدة ساعة داخل مخزن للسلاح والذخائر يتبع مليشيا الحوثي، في أحد منازل بيت بيش شمال مديرية حيس، مؤكدة أن المنزل الذي كدست فيه المليشيا الأسلحة دٌمر تماما ومعه ثلاثة منازل مجاورة له.

 

ويأتي هذا الإنفجار بعد شهر من انفجار مماثل لمخزن أسلحة وذخائر للمليشيا الحوثية، وسط حي سكني في شارع جيزان بمدينة الحديدة، وذهب ضحيته أكثر من عشرة قتلى وجرحى بينهم مدنيين.

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