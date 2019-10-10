مسلحون يقطعون الطريق على قاطرات نفطية تابعة للحثيلي في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

أقدم مسلحون مجهولون على التقطع لعدد من قاطرات النفط التابعة لشركة الحثيلي.

وذكرت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن مسلحين مجهولين اقدموا الأربعاء على اعتراض عدد من القاطرات لنقل النفط الخام في مديرية عرما بمحافظة شبوة.

وأكدت المصادر أن المسلحين قاموا بإحراق احدى الناقلات بالقرب من حقل العقلة النفطي بمديرية عرما شرق المحافظة .. مشيرة الى أن الناقلة كانت تقل على متنها كميات من النفط الخام، ما تسبب في اشتعال النيران فيها واحتراقها بالكامل.

وقالت مصادر محلية في المدينة أن الناقلة كانت متجهة الى منطقة عياذ بمحافظة مأرب وعلى متنها نفط خام.