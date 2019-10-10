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عدن - ياسمين التهامي - بعدما كانت من عمل الشيطان.. المشروبات الكحولية ستقدم قريباً على متن الخطوط السعودية

كشف حساب “بدون ظل” الشهير على “تويتر”، والذي يعرف نفسه على أنه ـ ضابط بجهاز الأمن الإماراتي- عن نية الخطوط الجوية السعودية تقديم المشروبات الكحولية قريباً عن متن رحلاتها. جديد اب برس : Advertisements وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، ( المشروبات الكحولية، ستقدم قريبا على متن الخطوط السعودية)، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول القرار الذي ستتخذه السعودية بهذا الجانب بعدما كان محرماً في بلاد الحرمين. وتصديقاً لكلام المغرد الاماراتي نشرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية مؤخراً تقريراً قالت فيه إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع العام المقبل في إشارة إلى العام “2020”. ونقلت الوكالة عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول. كما أن هناك حديثا عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وتتابع الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها. وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ. وتبلغ تكلفة زجاجة النبيذ المهربة حوالي 800 ريال (213 دولار أميركي)، أما قنينة الويسكي أو مشروب الجن فتقترب من 1200 ريال سعودي. أجرت السعودية، منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تغييرات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية عديدة، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما.

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