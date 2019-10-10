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عدن - ياسمين التهامي - القبض على شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت بسبب تسريب فاضح!

أحالت وزارة الداخلية الكويتية الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح إلى النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بعد تسريب تسجيل صوتي فاضح له وهو يتلفظ بألفاظ غير لائقة ويسب ضابط شرطة.

جديد اب برس :

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ووجهت النيابة له تهمة الإساءة وإهانة الضابط، المقدم صالح الراشد وهو رئيس قسم تراخيص العاصمة، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد الواقعة، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكان مقطع صوتي انتشر لمكالمة صوتية لأحد الأشخاص بالضابط ”الراشد“، قال فيه إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك“.

واستنكر ناشطون ونخب كويتية عبر هاشتاغ #محشوم_المقدم_صالح_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، تصرف الشيخ مطالبين بمحاسبته وفق الضوابط والقوانين.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.