شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم بدأ والقطع العسكرية تحركت.. تركيا تطلق أكبر عملية عسكرية شمال شرق سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليلة طيبة مباركة

اللهم سدد رمي أبطالنا

بدأت الضربات الجوية من صقور السماء

قد تستمر أيام وقد تستمر ساعات

الأخضر يليق بشرق الفرات ولامكان للإرهاب فيه .

الواء سلطان سليمان شاه #نبع_السلام

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