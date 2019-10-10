شكرا لبحثكم عن خبر من السعودية : اغرب قضية في محاكم المملكة لأول مرة في تاريخها بين امرأتين ..بسبب مفاجئ وغير مسبوق في الوطن العربي (شاهد صورة وتفاصيل مدهشة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/10 الساعة 05:01 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

شهدت المحاكم السعودية مؤخرًا، قضية غريبة من نوعها، بسبب محادثة بين امرأتين عبر تطبيق "واتسآب". وقال المحامي السعودي، حمد الرزين، إن امرأة تدعى "حصة" تقدمت بدعوى في المحكمة الجزائية على امرأة أخرى تدعى "منيرة"، لأن الأخيرة رحبت بها في مجموعة "واتسآب"، قائلة "جتكم حصيصة" بدل اسم المدعية الحقيقي إلى جانب وضع علامة تدل على عدم الإعجاب.

وأضاف الرزين، أن المدعية "حصة" طلبت تعزير المدعى عليها "منيرة" تعزيرًا بليغا لقاء هذه الجريمة، قبل أن يكشف أن القاضي رد الدعوى.

ولقيت الحادثة انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لصاحبة الدعوى التي اتهمها البعض بتضييع وقت القضاة.

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وفي هذا السياق، قالت المحامية منال السعدي: "التفاهة وصلت لهالحد ؟ من اللازم وضع قانون عقوبات مقنن العشوائية هي من تركت الكثير يتمادى ويشغل القضاء".

أما المحامي سامي مغربي، فعلق قائلًا: "أري أن المدعية أضاعت وقت المحكمة، واستولت علي وقت غيرها ممن هم في حاجة ماسة للقضاء، ولو كنت قاضيًا لأمرت بإحاله المدعية إلي النيابة".

الفيسات (الرسمات) أصبحت جزءاً من العلوم التي لابد من فهم معانيها.. في المحكمة الجزائية تقدمت "حصة" بدعوى على "منيرة" لأن الأخيرة رحبت بها في قروب واتساب قائلة "جتكم حصيصة" وطلبت تعزيرها تعزيراً بليغاً لقاء هذ

الفيسات (الرسمات) أصبحت جزءاً من العلوم التي لابد من فهم معانيها.. في المحكمة الجزائية تقدمت "حصة" بدعوى على "منيرة" لأن الأخيرة رحبت بها في قروب واتساب قائلة "جتكم حصيصة