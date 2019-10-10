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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة ..الحادث المرعب الذي قهر ابو علي الحاكم وبيان رسمي يصعق عبد الملك الحوثي شخصيا ( صورة )

2019/10/10 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



تمكن الجيش اليمني من اسقاط طائرة مسيرة تابعه للميليشيات الحوثية الانقلابية في محافظة الجوف، قبل استهدافها موقعاً عسكرياً لجنود الجيش.

وكان الجيش اليمني، قد أسقط قبل يومين، طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة، كشف أنها كانت في مهمة استطلاعية، كما أسقط طائرة مسيرة أخرى في مديرية حيران السبت الماضي، وفقاً لبيان صادر عن الجيش اليمني.

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إلى ذلك انتزعت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في وقت سابق الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية من تأمين جبال "بني سعد" بين مديريتي رازح والظاهر جنوب غربي صعدة.. مؤكداً أنه تم قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي"لية" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.