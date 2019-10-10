شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعينون وزيراً للكهرباء والبلد يغرق في الظلام منذ خمسة أعوام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر اليوم مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي قرارين تقضي بتعيين وزير ا للكهرباء ونائبا لحقوق الانسان. وقضى القرار الأول بتعيين عاتق حسين صالح عبار وزيرا للكهرباء والطاقة، فيما قضى الثاني بتعيين علي حسين محمد الديلمي نائبا لوزير حقوق الإنسان. وتواصل مليشيا الحوثي تعيين قيادات من المنتسبين لها في ظل إقصاء جميع الأطياف الأخرى.

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