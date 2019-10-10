شكرا لبحثكم عن خبر بعربات عسكرية.. قيادات حوثية تترك الجبهات وتعود إلى ضواحي صنعاء لهذه الأسباب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الأزمة المالية التي تمر بها مليشيا الحوثي إلى ترك العديد من مشرفي الحوثي جبهات القتال والعودة إلى ضواحي صنعاء بعربات عسكرية أغلبها مصفحة لتنفيذ أعمال خاصة بهم تتمثل في القيام بحماية أمنية لأصحاب الأراضي وخاصة المتنازع عليها مقابل مبالغ مالية.

وقال مصدر محلي، أمس الثلاثاء لموقع " المشهد اليمني " أن أصحاب الأراضي المتنازع عليها في ضواحي صنعاء يستعينوا بمشرفين الحوثي للبسط على الأراضي أو حمايتها ففي منطقة بني الحارث ينشط القيادي أبو محمد في توفير هذه الخدمات مقابل عوائد مالية.

وأضاف المصدر أن ملاك أراضي متنازع عليها أيضا في منطقة ضبوه جنوب العاصمة أصبحوا يعتمدوا على أبو حيدان السنحاني والذي بات بعربته المدرعة وعناصر تابعة له متنقلة في أكثر من قطعة أرض.

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وأكد المصدر ان المشرفين الحوثيين باتوا يدركوا مخاطر الجبهات لذلك اتجهوا بعناصر تابعة لهم بهذه المهنة الجديدة والتي هي أقل مخاطر من الجبهات.

وأوضح المصدر ان قيادي حوثي قال له " المواجهة مع قبيلي ببندقية مثلك اهون من الطيران والتي قتلت العديد من زملائي ".

الجدير ذكره ان المليشيا أصبحت عاجزة عن توفير مساعدات لمقاتليها حتى أن صراع حدث بين القيادات العليا بعد عجزها في توفير مرتبات قتلاهم حتى في منسابتهم الكبيرة مثل نكبة 21سبتمبر والتي أعتبرها بعضهم بفضيحة وذلك بسبب تزايد إعداد القتلى والجرحى في صفوف المليشيا .