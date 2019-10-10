شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة نادرة ) نشرتها ابنة الزعيم الراحل تظهره في هيئة مغايرة تبرز اعتداده بأصل العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل الشهيد " صدام حسين " صورة نادرة له في حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ويظهر الزعيم العراقي الراحل وهو مرتديا الزي التقليدي اليمني للقبائل اليمنية حيث كان الشهيد الخالد من اكثر الزعماء العرب تقديرا واعتزازا باليمن واليمنيين وربطته علاقات وثيقة بمختلف النخب اليمنية السياسية والقبلية . جديد "الخليج 365" Advertisements

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