شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كابوس السيسي ...المقاول محمد علي يفاجئ الجميع ويتوعد الرئيس بمفاجأة مدوية ستهز كيانه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يكل ولا يمل رجل الأعمال المقاول محمد علي، وأصبح كابو السيسي اليومي، فها هو يتوعده بمفاجأة قريبا ستهز كيانه، وضربة قوية دون ان يكشف عن طبيعة تلك المفاجأة التي قال إنها يعد بها وستخرج قريبا وستهز عرشه الهش الذي سقط من أول فيديو له.

جاء ذلك في مقطع فيديو جديد بثه عبر صفحته على “فيسبوك”، الأربعاء، وقال “علي” إن “السيسي” وولده “محمود” يحاولان منع المصريين من مشاهدة مقاطع الفيديو التي يبثها، وذلك عبر تهديد المصريين بغرامات باهظة.

جديد "الخليج 365"

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وأشار “علي” إلى ما أعلنه الإعلامي المصري الموالي للنظام “أحمد موسى” من فرض غرامات تتراوح بين نصف مليون جنيه، و3 ملايين لكل من يقوم بإعادة نشر تلك الفيديوهات عبر صفحته، أي ما يتراوح بين 30 ألفا و610 دولارات أمريكية إلى 183 ألفا و700 دولار تقريبا.

وقال “علي” موجها كلامه لـ”السيسي”: “أنت عبيط ياسيسي أنت وإعلامك.. عاوزين تخوفوا الناس أنها تشوف الفيديوهات بتاعتي؟ مش عاوز تفهم أن الشعب معدش بيخاف.. استني اللي جاي وأنته تعرف”.

وأثارت فيديوهات “علي” جدلا واسعا في مصر بعدما تحدث عن عمليات فساد واسعة تورط فيها “السيسي” وزوجته “انتصار” وكبار رجال الجيش.