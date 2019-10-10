جمعية الأمان لرعاية الكفيفات تنظم بازار وتفتتح معرض لمنتجاتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



نظمت جمعية الامان لرعاية الكفيفات صباح الاربعاء بصنعاء بازار بعنوان . أنامل . الترويجي وفتح معرض للحرف اليدوية التي انتجتها أنامل الكفيفات

و يشتمل البازار الذي يقام تحت شعارأنامل .بصمة كفيفة . والذي يستمر لمدة يومين عدد من الاقسام الخاصة بالتطريز والبخور و العطور والحقائب و الاكسسوارات .

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية و العمل عبيد سالم بن ضبيع إلى أهمية إقامة هذا البازار لإبراز أعمال و منتجات هذه الشريحة الهامة في المجتمع ..مؤكدا أن الإعاقة ليست حاجز بين الشخص و مجتمعه بل قد تكون هبة من الله لصنع المستحيل

واعتبر البازار تحدي حقيقي لكافة الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان و الحصار.. لافتا إلى أن الكفيفات حققن المستحيل بكل إرادة وإصرار في الأعمال الرائعة التي شملتها أقسام البازار.

و قال انتن حولتن اعاقتكن الى نهج حياة و طريق للإبداع والتحدي واثبتن للعالم ان نور البصيرة اقوى وأجمل من نور البصر ولم تقف الاعاقة حائل بينكن و بين خدمة انفسكن و خدمة الوطن..

ولفت بن ضبيع إلى أن شريحة ذوي الاعاقة من اشد الفئات التي تأثرت جراء العدوان في مختلف المجالات .. مؤكدا أن هذا لم يمنع المعاق اليمني من الابداع و التطوير و المساهمة في صنع المستحيل.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تطوير خدمات صندوق رعاية و تأهيل المعاقين مؤسسيا وخدميا لما فيه مصلحة وخدمة مختلف مؤسسات و جمعيات و مراكز المعاقين سمعيا و بصريا و حركيا

من جانبه اشار رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان إلى اهمية هذا البازار للترويج لإبداعات الكفيفات من الحرف اليدوية و تشجيعهن على مواصلة الابداع و الابتكار في مختلف المجالات ..معبرا عن سعادته بما شاهد من ابداع خطته انامل الكفيفات بكل ارادة متحديات الاعاقة .

و اكد أن الهيئة ستكون السند و الرافد لمثل هذه المشاريع التي تخدم البلد ..مشيرا إلى أن من أهداف الهيئة اخراج المعوزين و المحتاجين من دائرة الفقر الى الاعتماد على النفس .. منوها بكل الخيرين و رجال المال و الاعمال المساهمين في دعم انشطة المكفوفين.

فيما اكدت رئيسة جمعية الامان لرعاية الكفيفات صباح حريش أهمية هذا البازار الذي يحتوي على منتجات الكفيفات التي صنعتها انامل من فقدن البصر..

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ولفتت إلى أن البازار يهدف إلى اكساب ذوات الاعاقة البصرية حرفة يمتهنها لتأمين مصدر دخل لهن وتحفيزهن على الابداع والابتكار وتعريف المجتمع بقدراتهن وإمكاناتهن ..معبرة عن تقديرها لكل من يدعم ويساهم في الارتقاء بواقع الكفيفات في مختلف المجالات .

و القيت كلمتان من قبل رئيس مجلس ادارة شركة سويد وأولاده للصرافة محمد سويد عن الداعمين و اسماء شرف الدين عن الكفيفات المشاركات في البازار اكدت على اهمية البازار الذي يعتبر احد انجازات جمعية الامان .

و اشارا إلى أن الكفيفات من خلال هذا البازار اثبتن للمجتمع ان لديهن القدرات و العزيمة الكافية لتحقيق الانجازات

تخلل البازار الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي وعدد من المسؤولين عدد من الفقرات الانشاديه والفنيه