شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أمطار متفاوتة على محافظات يمنية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الاربعاء، بهطول أمطار متفاوتة الشدة، خلال الساعات القادمة، مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات من صعدة شمالا و حتى تعز جنوبا، و تمتد إلى المناطق و الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت).

وأوضح المركز في نشرته، التنبيهية، التي أطلع عليها "المشهد اليمني" أن الأمطار تشمل أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية و أجزاء من ارخبيل سقطرى.

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ونوه المركز بوجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس على سلسلة المرتفعات الغربية.

وهطلت أمطار متفرقة، منذ صباح اليوم، على صنعاء وعمران و المحويت والضالع واب.