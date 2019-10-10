أزمة الوقود تخنق صنعاء.. والمليشيات تفاقم المعاناة

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

أفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، مبقية على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون.



كما حددت الميليشيات كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع.

وأوضحت المصادر أن تلك المحطات تفتح من الثامنة صباحا حتى 12 ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط.

يذكر أن أزمة الوقود تفاقمت في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وكانت الميليشيات رفعت الأسبوع الماضي أسعار مشتقات الوقود بنسبة تزيد عن 30 في المئة.

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نفط في ميناء الحديدة

وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للميليشيات، أكدت مصادر أخرى وجود عدة بواخر محملة بمشتقات الوقود في طريقها إلى ميناء الحديدة.

وأفادت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة أن ناقلة نفط تحمل اسم "ديستى بوشتي" وصلت صباح الأربعاء إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 9960 طنا من البنزين، و11300 طن من الديزل

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت حملت الحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة، في محاولة منها لكسر مساعي التدابير الحكومية من أجل تنظيم استيراد المشتقات النفطية.

وطالب أحد وزراء الحوثي في حكومة الانقلاب بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، في سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة للاستمرار في جباية عائدات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة.