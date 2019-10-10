الارصاد يحذر من امطار شديدة وصواعق رعدية في هذه المحافظات

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة على سلسلة المرتفعات الغربية.
واكد المركز في نشرته التنبيهية ظهر اليوم الأربعاء 9 أكتوبر ، تشكل سحب ركامية ممطرة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات من صعدة شمالا وحتى تعز جنوبا، و تمتد إلى المناطق والهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت).
واوضح المركز أن الأمطار تشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية وأجزاء من ارخبيل سقطرى
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