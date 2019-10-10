جماهير الرياضة الفلسطينية يستبقون قدوم المنتخب السعودي بحملة مناهضة للعدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الاحتلال الصهيوني ، السماح للفرق الرياضية في غزة من الوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة في الفعاليات الرياضية، الا انها وفي اطار التطبيع السعودي الاسرائيلي قبلت بمرور المنتخب السعودي لكرة القدم الى الضفة الغربية، لملقاه نظيره الفلسطيني في المباراة المزمع اقامتها يوم 15 من شهر تشرين الاول / اكتوبر الجاري، في اطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وأمام هذا التعنت الاسرائيلي المتزامن مع المساعي السعودية للتطبيع أطلق نشطاء فلسطينيون حملة استباقية على مواقع التواصل الاجتماعي تتوافق مع مطالب عدة فصائل تطالب بمقاطعته، باعتبار أن وصول المنتخب السعودي من خلال المرور عبر الحواجز “الإسرائيلية” يمثل “تطبيعا” مع الاحتلال.

وشرعت الحملة تغريداتها بالعديد من الهشتاقات والشعارات كان أبرزها “فلسطين ليست ملعبا للتطبيع”، وكتب القائمون على الحملة: “إن الملعب الفلسطيني ليس مكانا لدحرجة كرة التطبيع، وتمرير سياسات التصفية للقضية الفلسطينية”.

اللافت في الحملة أنها دعت الى ضرورة تحول الحدث الرياضي هذا إلى منصة لـ”التعبير عن وقوف الشعب الفلسطيني مع شعب اليمن الشقيق ولمجابهة التطبيع”، وحثت الجبهة عموم الرياضيين الفلسطينيين والعرب والأندية الكروية العربية وغيرها إلى “إعلان مواقف مبدئية واضحة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني”.