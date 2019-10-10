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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..رفاهية وبذخ لا يصدق .. فيديو يرصد جميع تفاصيل قصره ،حتى غرفة نومه

نشرت قناة العالم على منصة اليوتيوب مقطع فيديو يظهر حياة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويظهر الفيديو الذي رصده موقع "صوت المغتربين" - حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان . جديد اب برس : Advertisements ​ كما يكشف الفيديو مراحل حياة ولي العهد منذ طفولته وحتى اليوم . وكيف احدث نهضة تنموية في السعودية وتغييره في الكثير من قوانين وانظمة المملكة وانفتاحه على العالم بشكل كبير . شاهد الفيديو :

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