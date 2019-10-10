شكرا لقرائتكم خبر عن أذهلت المعتمرين.. عمال المسجد الحرام يكتشفون مفاجأة صادمة أسفل أستار الكعبة ..شاهد الفيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أذهلت المعتمرين.. عمال المسجد الحرام يكتشفون مفاجأة صادمة أسفل أستار الكعبة ..شاهد الفيديو

تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو، يوثق اكتشاف عمال المسجد الحرام مفاجأة صادمة أسفل أستار الكعبة، تسببت في حالة من الذهول بين المعتمرين.

وأظهر الفيديو المتداول، اكتشاف عمال المسجد الحرام، سحرًا تحت أستار الكعبة، أثناء عملية تنظيف صحن المطاف، فيما أُصيب المعتمرون بحالة من الذهول بسبب ما تم اكتشافه.

جديد اب برس :

Advertisements

​

وبحسب مغردين، فإن ورقة بيضاء موثوقة بأستار الكعبة من الأسفل لفتت انتباه أحد العمال أثناء تنظيف صحن المطاف، فيما تم استدعاء المشرفين لتفقد الأمر.



ووجد المشرفون على نظافة المسجد الحرام، أن سحرًا مكتوب في ورقة بيضاء وقد ربط بأستار الكعبة، ليصابوا بالذهول ومعهم المعتمرين الذين جذبهم المشهد.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء الواسع لدى المغردين، الذين طالبوا السلطات السعودية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الممارسات أسفل الكعبة المشرفة وبالمسجد الحرام.