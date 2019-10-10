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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل : فيصل القاسم يفاجئ الجميع ويفجر قنبلة مدوية ويكشف هذا هو التغير الاخطر الذي قام به "بن سلمان" في المملكة

واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم هجومه الشرس على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "قبل مجيء بن سلمان، كان اسم السعودية يحظى باحترام كبير إعلاميا وسياسيا وشعبيا،فلا أحد يتجرأ في الإعلام على مجرد ذكر اسم السعودية دون تبجيل.وكان العرب يتحدثون عن المملكة باحترام أو وخوف. وفي االسياسة كانت الدول تتعامل مع النظام السعودي بحذر شديد.اليوم صار اسم السعودية مثل العلكة". وأضاف في رسالة مبطنة للقيادة السعودية: "أيها العربان...يا من تصرخون ليل نهار خوفاً من المد الفارسي...إذا كنتم صادقين في عدائكم للفرس الغزاة...ما عليكم سوى دعم الثورة العراقية الشبابية ضد الاحتلال الإيراني وأذنابه وأدواته العراقية القذرة". جديد اب برس : Advertisements ​ ويعيش العراق هذه الأيام وقائع ثورة شعبية غير مسبوقة ، ضد الفساد والتبعية لإيران ، حيث تواجه بقمع كبير ، وذكرت تقارير دولية ومحلية أن عدد القتى اقترب من المائتين بخلاف آلاف الإصابات ، ومعظمها بالذخيرة الحية التي استخدمتها ميليشيات طائفية شيعية موالية لإيران ، وعناصر من الحرس الثوري رصد دخولها إلى البلاد هذا الأسبوع .

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