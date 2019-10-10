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طارق صالح يؤكد ان جماعة الحوثي لن تلتزم باي اتفاق

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عدن - ياسمين التهامي - طارق صالح يؤكد ان جماعة الحوثي لن تلتزم باي اتفاق

 

وجه العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي رسالة واضحة لمليشيا الحوثي والقوى الساهية الى عقد صفقات معها او اتفاقات سلام .

 

 جديد اب برس :

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونشر العميد على حسابة في تويتر تغريدة تقول "صفات المنافق كلها تنطبق على الحوثي وجماعته وفقاً للحديث الشريف إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان".

 

وفي سياق منفصل اعتبر العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، مبادرات الحوثي الانتقائية تجاه ملف الأسرى انقلاباً على تفاهمات السويد.

 

وفي تغريدة له بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، أكد العميد دويد أن الانتقائية التي تمارسها المليشيات الحوثية دليل على عدم التزامها بأي اتفاق.

 

وقال العميد صادق دويد "مبادرات الحوثي الانتقائية تجاه ملف الأسرى انقلاب على تفاهمات السويد الذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه أن (الكل مقابل الكل)".

وأضاف إن هذه الانتقائية "دليل جلي على أن هذه الجماعة ليس لها عهد ولا ذمة، ولا تلتزم باتفاق".

وجاء هذه الموقف متماشيا مع ما ذهب الية طارق صالح في تغريدته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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