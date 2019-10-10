شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل عن العمل يغتصب فتاة بعنف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة،بمصر,القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء الجنسي على ابنة "سباك"، البالغة من العمر 5 سنوات، وإصابتها في مناطق حساسة بجسدها بمنطقة أوسيم.





البداية كانت حينما تلقت مباحث شرطة أوسيم، بلاغا من "ياسر م" سباك، يفيد بقيام عامل يدعى "أحمد م" مقيم معه بذات العقار بدائرة القسم، بالتحرش بابنته، ذات الخمس سنوات بعد استدراجها، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبط المتهم.

جديد اب برس :

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.