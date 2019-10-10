شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| ما الذي فعله زوج أحلام مع كيم كاردشيان حتّى هدّدته”؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد| ما الذي فعله زوج أحلام مع كيم كاردشيان حتّى هدّدته”؟
هددت الفنانة أحلام، زوجها القطري مبارك الهاجري، بعد ملاحظتها قيامه بعمل إعجاب على صورة كيم كاردشيان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
جديد اب برس :
وتداول مستخدمو “إنستجرام”، فيديو للفنانة أحلام، وهي تتوعد لزوجها، حيث قالت: “تخلو لايك باي مبارك الهاجري، يا ويلك مني، مبارك عامل لايك على الصورة.. وينك يا أبو محمد.. إنت في البيت؟ أنا اليوم جاية”.
وأضافت أحلام: “ده شكلي من غير ميكاب.. عاوزة أوريكم إزاي بشرتي صافية”.
View this post on Instagram
مركز الجناح الابيض الطبي 👇🌺 . تركيبات / تقويم /زراعة/حشوة 💎 عروض ٦٠٪ تذكرة طائرة مجانا✈️✈️ @whitewingdentalcenter @whitewingdentalcenter2 للحجز 👍🏻 : ☎️٠١١٤٨١٠٩٨٧ ☎️٠١١٤٨٣٤٢٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تقويم_اسنان #اسنان #تقويم_زينه #تقويم_الأسنان #تقويم_شفاف #ابتسامة_هوليود #تركيبات_اسنان #ابتسامة_هوليوود #زراعة #زراعة_الاسنان #زراعة_اسنان #حشوه_اسنان #لومنيير #عدسات_الاسنان #عيادة_اسنان #فرح_الهادي #دكتورة_خلود #مودل_روز #فوز_الفهد #ساره_الودعاني#نهى_نبيل #الين_سليمان #بثينة_الرئيسي #احلام_الشامسي #نانسي_عجرم #بلقيس_فتحي #حلا_الترك #دنيا_بطمه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| ما الذي فعله زوج أحلام مع كيم كاردشيان حتّى هدّدته”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.