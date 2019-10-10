شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” المذيع الإماراتي الذي “قبل” حذاء ابن زايد يهين كل السعودين ويطلق عليهم هذا الوصف ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا الأمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

@Turki_alalshikh

مذيع قناة أبوظبي الاماراتي #طارق_المحياس يصف الشعب السعودي بالحمير ويمتدح تركي آل الشيخ ، هل وصل بهذا السافل شتم الشعب السعودي جهارا نهارا ولا احد يستطيع أن يلجمه أو يحرك ساكن ؟ Advertisements

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