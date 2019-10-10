شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور ..فتاة حسناء وفي غاية الانوثة والجمال تقوم بهذا العمل الفاضح مع حصانها وتشعل غضب عارم وتتلقى تهديد بالقتل ( شاهد 3 صور ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/09 الساعة 04:35 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

تلقت فتاة نرويجية سلسلة من التهديدات بالقتل، بعدما كشفت أنها تناولت لحم خيلها المقتول، مدعية أنه كان من أفضل اللحوم التي تناولتها.

كشفت ”بيا أولدن“ 18 عامًا، والتي تعمل كطاهية متدربة وتمارس الفروسية، على ”إنستغرام“ يوم الجمعة، كيف احتفظت عائلتها بشرائح من لحم خيلها ”دريفتينغ سبييد“، في الفريزر، بعدما تم قتله في 2018 لأنه كان مريضًا.

وحسبما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قالت ”بيا“ في منشورها: ”إذا كنت سأتناول لحم خيل، سيكون خيلي“، مع نشر صورة لطبق لحم مزود إليه قطع من الفلفل الحار والمانجو.

وفي حين أن بيا توقعت بعض التعليقات المشجعة، إلا أنها بدلًا من ذلك، تلقت ردود أفعال عنيفة وسلسلة من التهديدات بالقتل.

وقالت بيا: ”هددني الكثيرون بالقتل، حيث قال لي البعض أنني أستحق الموت أيضًا“، كما إن الكثيرين قالوا إنها يجب منعها من تربية أي حيوانات.

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ومع ذلك، لا ترى بيا، والتي تعيش وعائلتها في منطقة “ تروندلاغ“في النرويج ، أن ما فعلته أمرًا غريبًا أو غير إنساني، حيث قالت: ”تناول لحم خيلي، هي أفضل طريقة لتكريمه، فليس الأفضل أن يتم دفن أو حرق الخيل، أو تركه لتتغذى عليه الديدان“.

وبالإضافة إلى ما تلقته ”بيا“ من ردود الفعل العنيفة، تم مشاركة منشورها في إحدى الصفحات الفكاهية وسخر منها الكثيرون، الأمر الذي دفعها إلى حذف منشورها الأصلي.

