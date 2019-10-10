شكرا لبحثكم عن خبر على الهواء مباشرة مذيع يقبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/09 الساعة 10:39 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

شاهد” المذيع الإماراتي الذي ظهر على الهواء مباشرة وهو “يقبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا السبب هاجم المذيع الإماراتي، طارق المحياس، الذي ظهر في فيديو وهو بقبل حذاء محمد بن زايد، الشعب السعودي، واصفاً إياه بـ”الحمير”، ممتدحاً رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الذي أتي بالفجور لبلاد الحرمين.

وقال المحياس في فيديو تابعته “وطن”، إن ما يقدمه تركي آل الشيخ في السعودية “رائع” جداً، منتقداً كل الاصوات السعودية المنتقدة لهذا الفسق والانحلال، واصفاً السعوديين بالحمير “غصب عن أنوف” السعوديين. ووصف المحياس، الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بـ” الامير المجدد”، قائلاً :” كل الاشياء الموجودة الان في السعودية، كان السعوديين يسافرون للاستمتاع بها في دول الجوار وأوروبا.

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وكان تركي آل الشيخ قد فجر موجة غضب واسعة على تويتر بعد تصريح جنسي صادم هاجم فيه رافضي الحفلات الغنائية في المملكة، ومنتقدي فعاليات الترفيه.

“آل الشيخ” على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اتهم السعوديين رافضي حفلات “هيئة الترفيه” بالسفر إلى دول معروفة بالملاهي الليلية وترخيص الدعارة؛ واصفًا إياها بـ”اللي بالي بالك”.

وقال رئيس “هيئة الترفيه”: “ذبحونا، ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية”