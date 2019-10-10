الاكثر مشاهدة - منع الأمير أحمد من زيارة الملك سلمان والأخير يشعل عود الثقاب في القصر الملكي .. ويخاطبه بكلمات مزلزلة.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأمير أحمد من زيارة الملك سلمان والأخير يشعل عود الثقاب في القصر الملكي .. ويخاطبه بكلمات مزلزلة.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود إنه اتصل بالملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تقديم واجب العزاء له في وفاة حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم.

ويعتبر اتصال الأمير احمد بشقيقه الملك سلمان للحديث معه حول حادثة اغتيال الفغم، أمرا خطيرا بالغ الأهمية، كون الأمير أحمد لا يستطيع الوصول إلى الملك سلمان إلا بموافقة ولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لتسريبات صحفية كثيرة.

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وكان الأمير أحمد، زار الثلاثاء، منزل عائلة الفغم لتقديم العزاء في ابنهم الراحل، الذي قتل على يد صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، خلال زيارته لصديق آخر هو فيصل السبتي بعد شجار تخلله إطلاق نار. بحسب الرواية الرسمية السعودية .

وكان في استقبال الأمير أحمد بن عبدالعزيز والد الفقيد اللواء المتقاعد بداح الفغم وعدد من أشقاء الفغم وأقاربه.



وأكد الأمير أحمد أن الراحل عبدالعزيز ”أدى واجبه مع الملك عبدالله ثم الملك سلمان وكلنا ودنا نخدمهم“، معرباً عن صدمة الجميع بما حدث.

من جهته، قال الشيخ عبدالله الفغم أحد أقارب اللواء الراحل إن عبدالعزيز: ”هذا ولدهم وخدمهم لين مات هو ولدهم أكثر منا نحن، لكن الحمدلله على قدر الله.