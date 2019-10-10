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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني قبل ساعات من الآن، سيطرته على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن والذي يعد اقوى المعسكرات التي تتبع ميليشيات الحوثي الايرانية وذلك عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر اعقب ذلك فرار كبار قيادات المعسكر بإتجاه مناطق ماوية .

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عاجل : سقوط أقوى المعسكرات بيد قوات الجيش الوطني ووقوع كبار قيادته في الأسر.. (فيديو)



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وذكرت مصادر ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .

كما أكدت مصادر ميدانية وقوع قيادات حوثية كبيرة في الأسر بيد القوات المشتركة للمقاومة الجنوبية في مدينة الفاخر محافظة الضالع.

وتحفظت المصادر، عن إعطاء مزيد تفاصيل "أوبيانات إضافية الآن".

ونقل موقع "نيوزيمن" أن قيادات عسكرية كبيرة موالية للمليشيات الحوثية ضمن الأسرى.

وكان مصدر عسكري قال، الثلاثاء، إن وحدات من قوات اللواء 30 مدرع بقيادة العميد ركن مظلي هادي العولقي، ووحدات من اللواء الأوّل صاعقة والحزام الأمني وأبطال المقاومة الشعبية في قعطبة، تمكنوا من تحرير معسكر الزبيريات ومواقع مطلة على شخب ومنطقة سليم، ومدينة الفاخر الاستراتيجيّة غرب مديرية قعطبة، بعد تحرير قسم شرطة الفاخر في الضاحية الشرقية للمدينة وسط اشتداد المعارك في شوارع المدينة.