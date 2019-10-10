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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطان قابوس شخصياً يباغت دول التحالف ويقوم بهذا العمل الغير متوقع ويثير جنون الاماراتيين وفرحه كبيرة في صفوف اليمنيين (تفاصيل)
2019/10/10 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
استقبال سلطنة عمان لأبرز 3 وزراء في الحكومة الشرعية اثار جنون وسخط القيادات الاماراتية ودفع بالمجلس الانتقالي للتشكيك ان السلطنة تقف ضدهم الى جانب الشرعية .
فقد وجهت الإمارات وأدواتها الإعلامية اتهامات لسلطنة عمان بقيامها التنسيق للقاء بين وزراء في الحكومة الشرعية المعادين للإمارات وبين الناطق الرسمي لمليشيات الحوثيين.
من جانبه نفى وزير النقل اليمني صالح الجبواني ما تداولته بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات بينهم وبين جماعة الحوثي خلال الزيارة التي يقوم بها وفد حكومي لسلطنة عمان.
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