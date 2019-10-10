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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد قتله للواء الفغم ...محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويطيح بابوة من الحكم ويعين نفسه ملك للسعودية ...ومحمد بن نائف يفاجئة بهذه الخطوة "تفاصيل مايحدث الان داخل القصر الملكي"

ولي عهد السعودية بن سلمان ارتفع ضغطه واستشاط غضبا بعد زيارة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف لعائلة الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم، الذي إغتاله بن سلمان في مقر عمله واخترع قصة الخلاف الشخصي كما اخترع قصة إغتيال خاشقجي في البداية على إنها خلاف شخصي قبل أن تفضحه تركيا. بن سلمان زاد غضبه بعد إنتشار الحديث عن أحقية بن نايف بولاية العهد و الحكم من بن سلمان بين أوساط العائلة السعودية الحاكمة، خصوصا بعد زيارة عائلة الفغم. Advertisements



ويسعى بن سلمان لتنصيب نفسه ملكا بالقوة بأي طريقة قبل نهاية العام، حتى لا يدع أي مجال للإنقلاب عليه خصوصا في حالة وفاة والده الملك سلمان فجاة، حسب ما قاله ناشط على موقع تويتر. وقد نشر الناشط عبد الله الغامدي أخبار قال عنها طازة ومن داخل قصور الحكم، حيث قال في تغريدة أعاد نشرها أيضا المغرد المعروف باسم مجتهد، قال ما نصه: “خذوا هذه الأخبار الطازة عن وضع ابن سلمان: ١- #مبس يفكر بالانتقام من محمد نايف بعد زيارته لعزاء عائلة #الفغم وانتشار حديث أن محمد نايف هو الأحق بولاية العهد من #مبس

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد قتله للواء الفغم ...محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويطيح بابوة من الحكم ويعين نفسه ملك للسعودية ...ومحمد بن نائف يفاجئة بهذه الخطوة "تفاصيل مايحدث الان داخل القصر الملكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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