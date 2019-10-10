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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...لن تصدق ماذا حدث لفتيات سعوديات وسط الشارع بالعاصمة الرياض واجبرهن على الهروب "شاهد"
2019/10/10 الساعة 12:58 صباحاً
وثّق مقطع فيديو، حادثًا مروريًا لفتاتان كانتا تستقلان مركبة، حيث اصطدمت المركبة بأخرى على الطريق.
وأوضح الفيديو، الفتاتان وهما يخرجان من المركبة أثناء سيرها بعد الاصطدام الذي وقع أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.
وكشفت مصادر، أنه لم تسجل إصابات في الحادث، لكن حدث بعض التلفيات في المركبات.
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