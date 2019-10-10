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عدن - ياسمين التهامي - امير من الاسرة الحاكمة السعودية يفاجئ الجميع ويقوم بهذا العمل لـ"اسرة" اللواء الفغم وهكذا رد عليه الملك سلمان

كشفت إمارة منطقة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار رسمي من أمير المنطقة، بشأن اللواء المقتول عبد العزيز الفغم، حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وقالت إمارة الرياض: إن "الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وافق على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم".

وأوضحت الإمارة، أن ذلك يأتي استجابة لما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز؛ تقديرًا لجهود اللواء "الفغم" في خدمة القيادة والوطن؛ وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.