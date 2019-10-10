شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أخيراً.. الكشف رسمياً عن حقيقة تحطم طائرة أمير قطر أثناء توجهها إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف ناشطون قطريون، يوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول تحطم طائرة أمير قطر، تميم بن حمد، أثناء توجهه إلى تركيا.

جديد الخليج 365:

Advertisements

وزعمت أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في الخليج، أمس الثلاثاء، تعرُّض طائرة تميم بن حمد إلى خلل فني، أدى لفقدان طاقمها القدرة على التحكم بها، وتحطمت بعد أقل من ساعة على إقلاعها من الدوحة.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" هذه الأنباء وأرفقت معها صورة لطائرة قطرية تشتعل بها النيران، وزعمو أنها طائرة أمير قطر بعد سقوطها، وأنه كان على متنها.



هذا، أوضح ناشطون قطريون أن الخبر "مفبرك"، مضيفين أنه بالبحث تأكد عدم مغادرة أمير قطر للدولة، كما أنه بتتبع مصدر الخبر اتضح أنها من حسابات إماراتية.

جدير بالذكر أن الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلًا، ولكن أسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017، أثناء توجهها إلى ليبيا؛ حسب ما نشرته وسائل الإعلام في ذلك الوقت