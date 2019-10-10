[االخميس 10 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية االخميس 10 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون.

الإقلاع 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 500.

خط الرحلة: سيئون- جدة.

الإقلاع : 09:30 صباحا. الوصول : 11:45 ظهرا. رقم الرحلة: 501.

خط الرحلة: جدة- سيئون.

الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 15:15 عصرا. رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع : 16:00 مساء. الوصول : 18:45 مساء. Advertisements رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحلة: 640.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع : 12:00 ظهرا (توقيت عمان) الوصول : 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع :18:30 مساء. الوصول: 21:00 مساء.

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