وكيل اول المهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الغيضة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المهرة

تفقد مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة اليوم، بمعية مدير عام مكتب الصحه والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد سير العمل بمستشفى الغيضة المركزي ومستوى الخدمات التي يقدمها، وطاف ببعض الأقسام والإدارات.



واستمع خلال جولته من مدير عام المستشفى محسن بلحاف إلى شرح واف عن نشاط المستشفى وخطط الإدارة للارتقاء بخدماته للأفضل في ظل الاهتمام والدعم الذي يقدمه المحافظ الشيخ راجح باكريت والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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وقدم مدير عام المستشفى لمحة عن آلية العمل والصعوبات والاحتياجات.

كما تفقد الوكيل الأول بن عويّض سير العمل في المخيم الطبي الجراحي الثالث المقام حاليا بالمستشفى برعاية الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، مؤكدا على اهنية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تضم مختلف التخصصات الطبية وتقدم خدمة المواطنين وتوفر عليهم مشقة السفر إلى خارج المحافظة للعلاج.

وأشاد بن عويّض بالجهود المبذولة من قبل القائمين والداعمين لإنجاح هذا المخيم، وللأخوة في مكتب الصحة ، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات قد تواجه المخيم.

إلى ذلك زار الوكيل الأول الإدارة العامة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ، مطلعا على أوضاعه والمعوقات التي تواجه نشاطه اليومي وكذا الأسباب التي أدت إلى تعثر العمل في بناء مستودعات حفظ وخزن الأدوية.