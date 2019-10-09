شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلان رسمياً قبل قليل عن وفاة الجنرال الأحمر بنوبة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن موقع " انصار الله " وهو الموقع الرسمي لميليشيات الحوثي الموالية لايران إن محمد يحيي صالح الجرموزي توفي اثر نوبة قلبية باغتته وهو في احد المواقع القتالية .



واوضح الموقع ان الجرموزي كان الجميع يطلقون عليه لقب الجنرال الأحمر لأنه كان يضحك الجميع في الجبهة ويقلد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر.

ونعى الموقع وفاة الجرموزي مؤكدا انه كان مقاتلا شريا لا يهاب الموت.

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