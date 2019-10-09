شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين تم العثور على أموال القذافي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #في تصرف غريب وخطوة عير متوقعة من الزعيم الليبي الراحل، ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي في منزل يعود لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

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