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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
مسئولوا الحملة التوعوية
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الخليج 365 ـ متابعات
زارت مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذة لبنى كلشات، اليوم الأربعاء، مستشفى الغيضة المركزي، في إطار مواصلة الحملة التوعوية لشرطان الثدي، وتفقد أوضاع المستشفى.
وتفقدت كلشات برفقة مدير مستشفى الغيضة المركزي، محسن بلحاف، ومدير إدارة تنمية مرأة بمديرية الغيضة، انتصار عوض مبارك، أوضاع قسم النساء والتوليد.
وأطلعت على أبزر الاحتياجات والصعوبات والعوائق التي تواجه العمل داخل القسم لتجازوها وتحسين الخدمة الصحية.
وخلال الزيارة وضعت إدارة تنمية المرأة ملصقات ووزعت منشورات ضمن حملة التوعية بمرض سرطان الثدي.
وأشادت مدير عام إدارة تنمية المرأة، لبنى كلشات، بالخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للنساء.
وأكدت أن إدارتها ستكونا عونا لإدارة مستشفى الغيضة لتحسين الخدمات الصحية.
وشكرت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمها ومساندتها لقضايا تنمية المرأة.
من جانبه شكر مدير عام مستشفى الغيضة المركزي، محسن بلحاف، إدارة تنمية المرأة على جهودها المبذولة في كافة المجالات، مثمنا أعمال الحملة التوعوية الموسعة لسرطان الثدي.
وكانت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، دشنت برعاية المحافظ الشيخ راجج باكريت، في مطلع الشهر الجاري، حملة توعية موسعة لسرطان الثدي تستمر حتى العاشر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لتنمية المرأة تزور مستشفى الغيضة ضمن حملتها التوعوية حول سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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